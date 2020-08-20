Son dakika haber... Kocaeli'de motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İzmit yönüne seyreden Nihat Tınazoğlu'nun (54) kullandığı 54 VH 648 plakalı motorsiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yalanan sürücü Tınazoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tınazoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.