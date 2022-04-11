Son dakika haberleri: Otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralandı

11.04.2022 23:03

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin bariyerin üzerine çıktığı trafik kazasında sürücüyle eşi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin bariyerin üzerine çıktığı trafik kazasında sürücüyle eşi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde E.P. idaresindeki 67 ND 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerin üzerine çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü E.P. ile eşi S.P. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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