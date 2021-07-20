Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince hafif ticari araçtan çıkarılan 4'ü çocuk 8 yaralı ile yaralanan otomobil sürücüsü Ali G. ile aynı araçtaki E.D. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Akmeşe yönüne giden Ali G'nin kullandığı 34 RP 0158 plakalı otomobil ile Cengiz Topel Caddesi'nde Köseköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GJL 58 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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