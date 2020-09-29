Son dakika haber... Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sabah saatlerinde özel hastane önünde fenalaşıp, yere yığılan Sebahattin Duru'ya (60) hastane personelinin müdahalede bulunmaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yaşamını yitiren Duru'nun yakınlarının şikayetçi olması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Özel Merkez Hastanesi'nin önünde aniden fenalaşarak, yere yığılan Sebahattin Duru'yu görenler, hemen hastane görevlilerinden yardım istedi. Görevliler, iddiaya göre, hastanede olmadığı için Duru'ya müdahalede bulunamayacaklarını söyledi. Çevredekiler, bu duruma tepki gösterirken, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansa alıp, müdahale ettiği Sebahattin Duru, yaşamını yitirdi.