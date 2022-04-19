Son dakika haber! Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika haber! Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

19.04.2022 13:20
Son dakika haber! Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca, Kocaeli'de kundaklama tarzında eylem gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiği, bu kapsamda toplu taşıma araçlarına yönelik eylemler öncesi keşif yapıldığı, keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiği yönünde bilgiler üzerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Titiz çalışmalar neticesinde, eylem aşamasındaki şüpheli tespit edilerek 12 Nisan'da yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelinin "kendisiyle irtibat kuran örgüt mensuplarının eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini" beyan ettiği belirtilmiş, bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika


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