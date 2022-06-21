Köşklüçeşme Mahallesi 538 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan tabancayla ateş açılması üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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