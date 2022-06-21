Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

21.06.2022 01:18
Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi 538 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan tabancayla ateş açılması üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü, polisin, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.???????

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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