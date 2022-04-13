Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

13.04.2022 19:07
Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Uzuntarla Mahallesi D-100 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan H.G, otomobille buraya gelen şüpheli kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.

İstasyon çalışanları kendi imkanlarıyla yaralı H.G'yi Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye getirdi.

Olay yeri ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda şüpheli tarafından atıldığı değerlendirilen tabancayı aradı.

Firar eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Akaryakıt, Uzuntarla, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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