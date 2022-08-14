Son dakika haber... Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

14.08.2022 03:35
Son dakika haber... Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.K. (23) Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde motosikletli 2 şüphelinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Şüpheliler motosikletle kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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