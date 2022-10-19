Son dakika haber! Kocaeli'de sokak ortasında cinayet - Son Dakika
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Son dakika haber! Kocaeli'de sokak ortasında cinayet

19.10.2022 09:31

Son dakika haberi... Kocaeli'de sokak ortasında cinayet Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan tartışmada kan döküldü.

Kocaeli'de sokak ortasında cinayet

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan tartışmada kan döküldü. 28 yaşındaki genç silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş'a defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Cinayet büro amirliği ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kocaeli'de sokak ortasında cinayet - Son Dakika

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