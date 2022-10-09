Son Dakika | Tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

09.10.2022 17:18

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çamlıtepe Mahallesi Erguvan Sokak bahçeler mevkisinde M.D. (70) ile R.S. arasında bahçe sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, R.S'nin tabancayla ateş açması sonucu M.D'nin göğsüne ve bacağına kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli R.S, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

YORUMLAR
500
MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları yapıldı MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları yapıldı Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı
Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 00:04:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement