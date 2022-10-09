Son Dakika | Tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çamlıtepe Mahallesi Erguvan Sokak bahçeler mevkisinde M.D. (70) ile R.S. arasında bahçe sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, R.S'nin tabancayla ateş açması sonucu M.D'nin göğsüne ve bacağına kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli R.S, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.
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