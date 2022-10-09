İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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