Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan eski HDP Dilovası ilçe başkanı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün PKK/KCK'ya yönelik devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenilmişti.