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Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı

16.11.2021 19:53
Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YPG içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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