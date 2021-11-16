Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YPG içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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