Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YPG içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.