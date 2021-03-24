Son dakika haber: Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü taburcu edildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza yapan otomobilde bulunan İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen 7. Büyük Olağan Kongresi'nden dönen Döğücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapakpınar mevkisinde su kanalına çarptı.

Kazada, Döğücü ve araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.