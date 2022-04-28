Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı

28.04.2022 01:44
Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 24-27 Nisan'da Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 11 gram sentetik kannabinoid, 58 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar H.K, E.K, R.K, G.K, M.O, K.I, O.Y, Ö.D. ve B.C. tutuklandı.

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Uyuşturucu, Kocaeli, Gebze, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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