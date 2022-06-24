Zanlılardan 7'si haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.A, E.D, S.Ç, M.Y. ve A.M.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu dün düzenlenen 3 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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