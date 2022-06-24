Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

24.06.2022 22:36

Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu dün düzenlenen 3 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 27,8 gram esrar, 8,25 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan 7'si haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.A, E.D, S.Ç, M.Y. ve A.M.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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