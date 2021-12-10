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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

10.12.2021 16:00

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıKOCAELİ Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Derince ilçelerinde toplam 4 farklı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 960 gram sentetik kannabinoid, 121 kilo 36 gram metamfetamin, 102 adet ecstasy, 3 kilo 5 gram esrar, 3 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ve uyuşturucu madde fişeklemesinde kullandıkları değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ç., N.Y., M.T., Y.K.Ü., B.K., T.G. ve Ş.F.O. isimli 7 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan N.Y. M.T. ve Y.K.Ü. isimli 3 kişi tutuklanırken, diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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