İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-7 Ekim'de İzmit ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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