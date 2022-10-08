Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

08.10.2022 15:43
Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-7 Ekim'de İzmit ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 37,6 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 1 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si ise haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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