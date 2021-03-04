Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sokak satıcıları"na yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğerleri nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i elektronik kelepçe takılarak "konutunu terk etmeme" şartı ile olmak üzere 2 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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