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Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

17.02.2022 20:07
Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, dün Derince ve Gölcük'te yapılan farklı çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 21,3 gram sentetik kannabinoid, 10,5 gram metamfetamin, 20 sentetik ecza, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si adli işlem yapılmasının ardından salıverilirken, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilen M.E, E.R.P, M.T, Y.Ö, H.M.A. ve E.Ö. adliyeye sevk edildi.

Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.

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Uyuşturucu, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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