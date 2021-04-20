Son dakika haber | Kocaeli'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katında Havva K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evde hasar oluşurken, içerideki 2 muhabbet kuşu da telef oldu.

Son Dakika

Sevgilisinin tüm biletlerini aldığı uçakla hava atan Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine konuştu

Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek

Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık

Yılın ilk erkenci üzümleri tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller