Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katında Havva K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluşurken, içerideki 2 muhabbet kuşu da telef oldu.
Kaynak: AA
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