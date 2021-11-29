Yangın çıkan midibüste hasar oluştu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kapalı pazar alanında park halindeki 41 P 1270 plakalı midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlardan S.Y. yangına müdahale ederken, diğerleri de durumu itfaiyeye bildirdi.
Alevler ekiplerce söndürüldü, 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenen S.Y'ye ambulansta müdahale etti.
Yangın nedeniyle midibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA
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