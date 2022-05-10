Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

10.05.2022 15:40
Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Kandıra Şube Müdürlüğü personeli Serhat Bayrak, İzmit-Kandıra kara yolunun ortasında yaralı bir şahin olduğunu fark etti.

Uçamayan hayvanı ezilmemesi için aracına alan Bayrak, tedavisinin yapılması için Kandıra Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Bayrak, yaptığı açıklamada, "En nihayetinde o da bir can taşıyor, onun da yaşama hakkı var. Bizler duyarlı olmazsak belki de o hayvan orada ölüp gidecekti. Eğer ki o şahinin yaşama tutunmasına vesile olabildiysek, ne mutlu bize." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükakın: 'Kocaeli bizim sevdamız' Başkan Büyükakın: 'Kocaeli bizim sevdamız' Otobüslerde anne rüzgarı esti, yolcular hem şaşırdı hem duygulandı Otobüslerde anne rüzgarı esti, yolcular hem şaşırdı hem duygulandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement