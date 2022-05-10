Son dakika haber: Kocaeli'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Kandıra Şube Müdürlüğü personeli Serhat Bayrak, İzmit-Kandıra kara yolunun ortasında yaralı bir şahin olduğunu fark etti.

Uçamayan hayvanı ezilmemesi için aracına alan Bayrak, tedavisinin yapılması için Kandıra Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Bayrak, yaptığı açıklamada, "En nihayetinde o da bir can taşıyor, onun da yaşama hakkı var. Bizler duyarlı olmazsak belki de o hayvan orada ölüp gidecekti. Eğer ki o şahinin yaşama tutunmasına vesile olabildiysek, ne mutlu bize." diye konuştu.