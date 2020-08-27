Son dakika haber... Kocaeli'de yolcu otobüsünden 30 kilo 800 gram eroin çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramalarda tavan kısmına zulalanmış halde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli'ye gelecek olan bir şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı istihbaratına ulaşıldı. Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, plakası belirlenen yolcu otobüsünü takibe aldı. Ekipler tarafından otobüse Kocaeli sınırlarına girdiği anda operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda durdurulan otobüste narkotik köpeği Alfa ile aramalar yapıldı. Otobüs içinde yapılan aramalar sırasında Alfa, aracın tavan kısmında tepkilerini yoğunlaştırdı. Alfa'nın tepkileri sonrasında ekipler aracın tavan kısmını söktü. Sökülen kısımdan 59 paket içerisinde, 30 kilo 800 gram ağırlığında eroin ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ