Son dakika haber: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

D-100 kara yolu yanyol Tatlıkuyu Mahallesi'nde Sevinç Ş. idaresindeki 34 JT 6779 plakalı otomobil, Enis K. yönetimindeki 34 BVB 345 plakalı otomobil ve İbrahim M'nin kullandığı 60 HN 591 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek