Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.04.2022 11:47
Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Ö.Ç. idaresindeki 34 DOT 616 plakalı pikap, O.K. yönetimindeki 01 AGT 720 plakalı hafif ticari araç ile A.B'nin kullandığı 06 BCS 865 plakalı kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden A.B. ve Ö.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu A.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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