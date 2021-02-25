Son dakika haber! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan sürücüler U.T. ve M.T. ile araçlardaki 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, yola çıkmak için bekleyen F.Ç'nin kullandığı 41 GF 824 plakalı otomobile de çarptı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde ilerleyen U.T. idaresindeki 34 DKF 398 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 41 AFP 668 plakalı otomobil, D-100 kara yolu bağlantı kavşağında çarpıştı.

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, üç otomobilin karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

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