Son dakika haber! Kocaeli'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde kesici aletle öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in (55) kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından salıverilirken, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.A. (24) ve kız arkadaşı S.A. (22) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Memiş'ten haber alamayan yakınları evine gitmiş ve yalnız yaşayan Memiş'i kanlar içerisinde hareketsiz bulmuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kesici aletle yaralanan Memiş'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş, evdeki sobanın içerisinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulunmuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler 3 kişiyi gözaltına almıştı.