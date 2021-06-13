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Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI - Son Dakika

Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI

13.06.2021 09:10

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde, aşı gruplarının genişlemesiyle birlikte aşı çalışmaları büyük bir hız kazandı.

KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde, aşı gruplarının genişlemesiyle birlikte aşı çalışmaları büyük bir hız kazandı. Bugüne kadar yapılan en yüksek aşı sayısına ulaştıklarını belirten Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, 'Günde ortalama 600-700 aşıdan, 3 bin aşıya kadar yükseldik. Daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

Kocaeli'de aşı gruplarının genişlemesiyle birlikte aşı çalışmaları büyük oranda hız kazandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde günlük ortalama 600 olan aşı randevu sayısı 3 bine ulaştı. Hastanenin aşı yapılan polikliniğinde çok sayıda kişinin aşı yaptırmaya geldiği görüldü. Son dönemlerde aşı randevularının artmasından memnun olduklarını ifade eden Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, 'Daha önceki günlerde sayımız azdı. Günde ortalama 600-700'lü rakamlardan binlere geldik şimdi de çok artırarak 3 bine çıkardık. Daha da artırmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ama bugüne kadar ki aşılamada en yüksek sayıya ulaştık.' dedi.

'EN KOLAY ŞEKİLDE AŞIYA ULAŞILMASINA GAYRET EDİYORUZ'

Aşı vurma konusunda ilerleyen günlerde daha da artış yaşanacağını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

'Türkiye çapında da aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık çalışanları da hastanedeki diğer işlerinin yanında aşılama konusunda da vatandaşlarımızın aşıya en kısa sürede aşılanmasını sağlamaya gayret ediyoruz. 7 gün boyunca randevularımız açık, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da bildirdiği gibi toplumun çok büyük bir kısmını aşı ile buluşturmuş olacağız. Salgını da bu şekilde hep beraber bir kenara atmış olacağız.'

'AŞI KONUSUNDA NEGATİF DÜŞÜNCELER DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL'

Aşı konusunda tereddüt yaşayan kişilere de uyarılarda bulunan Adem Çakır, 'Aşı konusunda toplumda çok negatif düşünceler ortada geziyor, bu doğru bir şey değil. Aşı konusunda bilip bilmeyen herkesin konuşması doğru değil. Sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun önerileriyle bu aşılar ülkemize geldi ve kullanıma geçti. Şu ana kadar milyonlarca doz aşı yapıldı ve bunların güvenlik anlamında şu ana kadar kısa vadede bir etkisi tespit edilmedi. Vatandaşlarımızın içi rahat bir şekilde aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Başka şekilde salgınla baş edebilmemiz mümkün değil' diye konuştu.

Aşı sırası geldiği ilk gün randevu alıp aşısını yaptıran Rabia Çevik, "Aşı sıram geldi ve ben de aşımı oldum. Bundan sonra içim biraz daha rahat olacak. Kendimi aşı sayesinde daha korunaklı hissedeceğim" dedi.

Müzisyen olduğu için aşı hakkı tanınan Yusuf Bağcıer ise sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı oldum herhangi bir sıkıntım yok şu ana kadar. Ben 23 yaşındayım devlet konservatuvarı müzisyeni olduğum için aşı hakkı tanındı. Herkesi aşı yapmaya davet ediyorum. Umuyorum ki bu koronavirüs belasından yakın zamanda kurtulacağız" diye konuştu.

Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI
Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI
Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI
Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI

Devlet Hastanesi, Adem Çakır, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KOCAELİ DEVLET HASTANESİ'NDE EN YÜKSEK AŞI SAYISINA ULAŞILDI - Son Dakika


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