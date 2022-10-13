Son dakika haber! Kocaeli Emniyet Müdüründen yola düşen Türk bayrağını kaldıran polislere teşekkür - Son Dakika
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Son dakika haber! Kocaeli Emniyet Müdüründen yola düşen Türk bayrağını kaldıran polislere teşekkür

13.10.2022 16:22
Son dakika haber! Kocaeli Emniyet Müdüründen yola düşen Türk bayrağını kaldıran polislere teşekkür

Son dakika gündem haberi: Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yoğun akıcı trafiği durdurup yola düşen Türk bayrağını yerden kaldıran trafik polislerine teşekkür etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yoğun akıcı trafiği durdurup yola düşen Türk bayrağını yerden kaldıran trafik polislerine teşekkür etti.

Tipioğlu, Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Selim Sarı ve Mehmet Yıldız'ı makamında kabul etti.

Trafiği durdurarak yerdeki bayrağı alan polislere teşekkür eden Tipioğlu, ziyaretin sonunda Sarı ve Yıldız'a hediye takdiminde bulundu.

Başiskele-İzmit kara yolunda seyrederken yola Türk bayrağı düştüğünü gören sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, trafiği kontrollü şekilde durdurarak yerdeki bayrağı kaldırmıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hak ettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır." notuyla paylaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kocaeli Emniyet Müdüründen yola düşen Türk bayrağını kaldıran polislere teşekkür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kocaeli Emniyet Müdüründen yola düşen Türk bayrağını kaldıran polislere teşekkür - Son Dakika
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