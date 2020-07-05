Son dakika haber... KOCAELİ Gebze'de yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Gebze 'de yolcu otobüsü devrildi (2)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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