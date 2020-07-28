KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, koronavirüs belirtileri olması durumunda işe değil, doktora gidilmesi gerektiğini belirterek, "Hekim tarafından yapılacak muayene, değerlendirme ve tetkik sonucuna göre yapılması gerekenlere harfiyen uymalıyız. Bu şekilde davranarak çalışma arkadaşlarımızı ve onların yakınlarını riske atmamış oluruz" dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, enfeksiyonun yaygın belirtileri olan solunum yolu semptomları, ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler hissedildiğinde korona şüphesi ile sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi. Korona hastalığı bulguları hissedilmesi halinde işe değil, doktora gidilmesini isteyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, "Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşıyor. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerin ağız, burun veya göz mukozasına götürülmesi ve temas etmesi ile de bulaşabiliyor. Korona hastalığı bulgularını hissettiğimizde iş yerine gitmemeliyiz, hemen maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Hekim tarafından yapılacak muayene, değerlendirme ve tetkik sonucuna göre yapılması gerekenlere harfiyen uymalıyız. Bu şekilde davranarak çalışma arkadaşlarımızı ve onların yakınlarını riske atmamış oluruz." dedi.

'İŞVERENLER DE DİKKATLİ OLMALI'İşverenlerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade eden Ergüney, şöyle konuştu:

"Hastalık hiç belirti gösterilmeden de geçirilebilmektedir. En azından bu belirtileri hisseden çalışanların dikkatli olması gizli vakaların toplumda oluşturduğu riski hafifletecektir. İşverenler de aynı şekilde bu tip belirtiler gösteren çalışanlarını izole ederek en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna yönlendirmeli. Aksi halde bir kişide bulunan virüs onlarca kişiye yayılarak sağlık ve iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan iş yerinde, bir çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması durumunda, etrafında maske takarak çalışan kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilir. Bu sebeple doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi son derece önem arz ediyor."