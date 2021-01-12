Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi geçen yıl 3 binin üzerinde can kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi geçen yıl 3 binin üzerinde can kurtardı

12.01.2021 11:41
Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi geçen yıl 3 binin üzerinde can kurtardı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen yıl 3 bin 735 yangına müdahale ederken, 697 insan, 2 bin 460 hayvan olmak üzere 3 bin 157 canlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen yıl 3 bin 735 yangına müdahale ederken, 697 insan, 2 bin 460 hayvan olmak üzere 3 bin 157 canlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, donanım, ekipman ve tecrübesiyle olaylara anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin olası olumsuzlukların önüne geçmeyi başardığı kaydedildi.

Kocaeli İtfaiye ekiplerinin geçen yıl 861 özel, 12'si kamu binası olmak üzere 873 bina, 139 atölye imalathane ve fabrika, 431 motorlu araç, 46 depo, 182 orman, bin 603 çöp ve ekin yangını olmak üzere 3 bin 735 yangına müdahale ettiği bildirilen açıklamada, itfaiye ihbar hattı 112'den yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşların, anahtarlarını unutmaları sebebiyle de kapıda kaldıklarında itfaiyeden yardım istediği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2020 yılında kurtarma operasyonlarında da büyük başarıya imza attı. Gelen ihbarlar üzerine itfaiye ekipleri 697 insan kurtarma ve 2 bin 460 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kocaeli İtfaiyesi yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında, deprem bölgelerinde de görev yaptı. Bu kapsamda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimli ekipleri Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığındaki 20 kişilik ekiple bölgede çalışmalar yaptı. Ekipler 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde de görev yaptı."

2020 yılında Kocaeli İtfaiyesinin deprem bölgelerindeki çalışmalarının yanı sıra Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada da görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Kocaeli itfaiyesi 2020 yılı içerisinde meydana gelen 443 trafik kazası, 328 sel ve su baskınına da müdahale etti. Çalışmalarıyla adından söz ettiren ve tecrübesiyle diğer illere örnek olan Kocaeli İtfaiyesi geçtiğimiz yıl 8 bin 802 olaya müdahale etti." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi geçen yıl 3 binin üzerinde can kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek         
11:35
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar         
11:07
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:19:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi geçen yıl 3 binin üzerinde can kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei