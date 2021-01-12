Son dakika haber: Kocaeli İtfaiyesi geçen yıl 3 binin üzerinde can kurtardı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen yıl 3 bin 735 yangına müdahale ederken, 697 insan, 2 bin 460 hayvan olmak üzere 3 bin 157 canlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, donanım, ekipman ve tecrübesiyle olaylara anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin olası olumsuzlukların önüne geçmeyi başardığı kaydedildi.

Kocaeli İtfaiye ekiplerinin geçen yıl 861 özel, 12'si kamu binası olmak üzere 873 bina, 139 atölye imalathane ve fabrika, 431 motorlu araç, 46 depo, 182 orman, bin 603 çöp ve ekin yangını olmak üzere 3 bin 735 yangına müdahale ettiği bildirilen açıklamada, itfaiye ihbar hattı 112'den yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşların, anahtarlarını unutmaları sebebiyle de kapıda kaldıklarında itfaiyeden yardım istediği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2020 yılında kurtarma operasyonlarında da büyük başarıya imza attı. Gelen ihbarlar üzerine itfaiye ekipleri 697 insan kurtarma ve 2 bin 460 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kocaeli İtfaiyesi yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında, deprem bölgelerinde de görev yaptı. Bu kapsamda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimli ekipleri Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığındaki 20 kişilik ekiple bölgede çalışmalar yaptı. Ekipler 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde de görev yaptı."

2020 yılında Kocaeli İtfaiyesinin deprem bölgelerindeki çalışmalarının yanı sıra Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada da görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Kocaeli itfaiyesi 2020 yılı içerisinde meydana gelen 443 trafik kazası, 328 sel ve su baskınına da müdahale etti. Çalışmalarıyla adından söz ettiren ve tecrübesiyle diğer illere örnek olan Kocaeli İtfaiyesi geçtiğimiz yıl 8 bin 802 olaya müdahale etti." ifadeleri kullanıldı.