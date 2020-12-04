Son dakika haber... Kocaeli'nde iş makinesinin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kocaeli'nde iş makinesinin çarptığı yaya yaralandı

04.12.2020 21:33
Son dakika haber... Kocaeli'nde iş makinesinin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Son dakika haber: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iş makinesinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iş makinesinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde yol çalışması yapan lastikli iş makinası, yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'nin (19) çarptı.

Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ayağından yaralanan genç kıza ilk müdahale yapıldı.

Yaralı, daha sonra Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol Çalışması, Karamürsel, Kocaeli, Temmuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kocaeli'nde iş makinesinin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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