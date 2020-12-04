Son dakika haber... Kocaeli'nde iş makinesinin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iş makinesinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde yol çalışması yapan lastikli iş makinası, yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'nin (19) çarptı.
Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ayağından yaralanan genç kıza ilk müdahale yapıldı.
Yaralı, daha sonra Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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