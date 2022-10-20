Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

20.10.2022 16:35
Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 26 kilo tütün ve 4 bin 400 makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 26 kilo tütün ve 4 bin 400 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekirdere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 26 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 200 boş makaron, bin 200 dolu makaron, terazi ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahsa işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu 17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu Son dakika haberleri... Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Son dakika haberleri... Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement