Üye Girişi
Son dakika haber | KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber | KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

26.09.2021 13:27
Son dakika haber | KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mehmet Sanem (28), tartıştığı eşi Hatice Sanem'i (23) başına ve vücuduna sert cisimle vurarak, öldürdü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mehmet Sanem (28), tartıştığı eşi Hatice Sanem'i (23) başına ve vücuduna sert cisimle vurarak, öldürdü. Mehmet Sanem polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, öldürülen Hatice Sanem Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Amca Hasan Kurban, "Elleri bağlanmış, ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca katletmiş. İnsan demeye dilim varmıyor demirle kafasına gövdesinin her yerine vura vura canını almış. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Olay geçen Perşembe gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'taki evde meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ile Hatice Sanem arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Sanem, iddiaya göre, eşinin başına ve vücuduna sert cisimle vurdu. Hatice Sanem hayatını kaybederken Mehmet S. gözaltına alındı. Hatice Sanem'in cenaze namazı ailesinin yaşadığı İstanbul Esenyurt'ta bulunan Osmanlı Camii'nde kılındı.

"DEMİRLE KAFASINA GÖVDESİNİN HER YERİNE VURA VURA CANINI ALMIŞ"

Cenaze namazı sonrası olayın detaylarını anlatan Hatice S.'nin amcası Hasan Kurban, "Perşembe günü akşam olay oluyor. Çocuğu akrabasına bırakıyor 'Biz bir yere gideceğiz gezmeye, gelince çocuğumuzu alacağız' diyor. Bir gün çocuğu almaya gitmeyince akrabası çocuğu karakola bırakıp evin adresini veriyor. Polisler adrese gidip kapıyı çilingirle açıyorlar. İçeri girdiklerinde elleri bağlanmış, ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca katletmiş. İnsan demeye dilim varmıyor, demirle kafasına gövdesinin her yerine vura vura canını almış. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkilerden bu işin üzerine eğilmesini istiyoruz. 9 aylık bir bebeği var onun suçu ne? Kız 23 yaşında çocuk yaşta onun suçu ne? Bizim suçumuz ne? Baba kanser hastası şeker var onunla nasıl yaşayacak. Lütfen kadına şiddette dur diyelim." dedi.

"9 AYLIK ÇOCUĞU VARDI, DEVLET KORUMAYA ALDI"Öldürülen Hatice'nin kuzeni Selahattin Dursun ise, "Eşim telefonda bana söyledi şok oldum. Üzücü bir haber öyle olmasını istemezdik. Ailesi yıkılmış vaziyette. Babası yeni ameliyat oldu şu anda acıyla can çekişiyor. Devletimiz büyüktür onun yanına kalmayacak inşallah. Tek dileğim ömür boyu cezaevinden çıkmaması. 9 aylık çocuğu vardı devlet koruma altına aldı. Kocaeli'nde yaşıyordu ailesi burada defnedilmek için buraya getirildi." ifadesini kullandı. Cenaze namazı kılınan Hatice Sanem'in cansız bedeni Çakmaklı Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü: ------------------Cenazeden detaylar-Ağlayan yakınlardan detay-Röportajlar

-Genel görüntü ve detay


- İstanbul

Esenyurt, Kocaeli, Kurban, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak 13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı 12:26 Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı
DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 11:48 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım 11:20 7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü 09:33 Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 09:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan

Son Dakika Haberleri
13:22 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak
13:18 Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük
12:25 Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı
12:23 Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi
12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı
11:52 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var         
13:22
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı         
11:45
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı         
10:14
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 13:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | KOCAELİ'NDE KOCASI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement