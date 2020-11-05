Son dakika haber... Kocaeli'nde şehidin anısını yaşatmak için parka yerleştirilen F-4 bakıma alındı - Son Dakika

Kocaeli'nde, şehit havacı pilot üsteğmen Hasan Tanrıverdi'nin anısını yaşatmak için Seka Park alanına yerleştirilen kullanım dışı F-4 savaş uçağı yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1968'de görev uçuşu sırasında Samsun'un Kavak ilçesinde uçağının düşmesi sonucu şehit olan İzmit doğumlu Tanrıverdi'nin adı, 2007'de Sekapark alanındaki bir tepeye verildi.

Alana, daha sonra Eskişehir'den getirilen kullanım dışı F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Seka Park alanında bulunan uçağı bakıma aldı.

F-4 uçağının eksik ve zamanla yıpranan parçalarının değişimi yapılacak.

Uçağın tamiratı için 1. Hava Kuvveti Komutanlığı 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli teknik işçilerinden destek alındı.

Kocaeli'ye gelen işçiler, uçağın hem onarımını hem de eksik parçalarının montajını yapıp boyama işini gerçekleştirecek.