Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

4 şüphelinin yakalandığı operasyonda arama yapılan evlerde çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.