Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
4 şüphelinin yakalandığı operasyonda arama yapılan evlerde çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Kaynak: AA
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