Son dakika haber: Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 5 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 5 bina karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 mahallede bulunan 5 bina, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı. Özel koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından binaların kapılarına, 'Bu bina karantina altındadır' yazıları asıldı.
Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle polis nezaretinde Osmangazi Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi üzerindeki 3 binayı, Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerindeki 1 binayı ve Fevzi Çakmak Mahallesi Yenice Sokak'daki 1 binayı karantinaya aldı.10 kişide görülen vaka üzerine karantinaya alınan 5 binadaki yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.