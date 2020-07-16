Son dakika haber... Kocaeli Şehitler için 354 bin 840 Yasin-i Şerif okundu
Son dakika haberlerine göre Şehitler için 354 bin 840 Yasin-i Şerif okunduİZMİT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı.
Şehitler için 354 bin 840 Yasin-i Şerif okundu
İZMİT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için okunan 354 bin 840 Yasin-i Şerif için dua edildi. İzmit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı hitabın dinlenmesi ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmalarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder Vakfı ortaklığında düzenlenen 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyası kapsamında okunan 354 bin 840 Yasin-i Şerif için Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua okundu. 15 TEMMUZ'A ÖZEL SENFONİ DİNLETİSİ 81 ilde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sancak koşusu sonrasında, Kocaelili öğrencilerin taşıdığı sancak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a teslim edildi. Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından kurulan orkestra, Kurtuluş Senfonilerini seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:37 Kaynak: DHA
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