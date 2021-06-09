Son dakika haber! KOCAELİ YANGINDA MAHSUR KALAN ÇOCUĞU BALKONA TIRMANARAK KURTARDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında Yasemin Yılmaz, 2 yaşındaki oğlu Ali Evren ile balkonda mahsur kaldı. Osman Cıvık balkona tırmanarak komşusunun çocuğunu kurtarırken, anne ise itfaiye tarafından evden çıkarıldı.

Olay sabah saatlerinde, Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin yandığını gören Yasemin Yılmaz, 2 yaşındaki oğlu Ali Evren'i de yanına alarak dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada sesleri duyarak yardıma koşan Orhan Cıvık, anne ile çocuğun mahsur kaldığı balkona tırmandı. İtfaiye gelmeden önce küçük Ali Evren'i alan Orhan Cıvık, tekrar aşağıya inerek çocuğu ambulansa götürdü. Bu sırada olay yerine gelerek alevlere müdahaleye başlayan itfaiye ekibi de, balkondaki anneyi kurtararak binadan çıkardı. Anne ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye kaldırılırken, yangın nedeniyle ev hasar gördü.

Balkona tırmanarak küçük çocuğu kurtaran Orhan Cıvık, "Ben karşı binada oturuyorum. 'Yangın var' diye sesleri duydum. Kadınla çocuğu gördüm orada alevlerin içerisinde. Kafalarını görebiliyordum sadece. Arka taraftan koşarak geldim. Balkon demirlerinden tırmanıp çocuğu aldım. Aşağı indim. Kadına bağırdım o da insin diye, sonra onu da itfaiye aldı. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.