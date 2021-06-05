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Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor

05.06.2021 12:40
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... BURSA'da, dövdükleri Metin Özcan'ın (40) kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından tutuklanan 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

BURSA'da, dövdükleri Metin Özcan'ın (40) kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından tutuklanan 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Yunus Emre Kalsın, Metin Özcan ile kendisine olan borcunu ödemediği için kavga ettiklerini öne sürdü. Özcan'ın eşi Birsen Özcan ise Kalsın ve diğer sanıkların yalan söylediğini belirterek, "Metin bir eğlence merkezinde kavga çıkarmıştı. Yunus Emre bunu öğrenince 25 bin lira karşılığında arabulucu olacağını söyledi. Eşim, bu kişinin dolandırıcı olduğunu anladı" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde 13 Eylül gecesi, arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına giden Metin Özcan, hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu öne sürülen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı.

Olayın ardından Yunus Emre Kalsın ve İhsan Yaman, Metin Özcan'ı arayarak kavga ettiği eğlence yerinin sahibi ile uzlaşmasına yardımcı olabileceklerini söyleyerek bunun karşılığında 25 bin lira para istedi. Kalsın ve Yaman'ın teklifinden şüphelenen Metin Özcan, telefon ile konuştuğu iş yeri sahibi tarafından tehdit edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Özcan, Yunus Emre Kalsın ve arkadaşının kendisini dolandıracağından şüphelenip olası bir saldırı ile karşılaşmamak için araç kiraladı.17 Eylül gecesi Metin Özcan'ın, Mutlular Mahallesi'nde otomobilini yıkattığını öğrenen Yunus Emre Kalsın ve İhsan Yaman ile yanlarında bulunan Deniz Canbeg, Fatih Mehmet Göktaş ve Nimet Bingöl, iş yerini bastı. Taraflar arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedenin ardından Kalsın ve Yaman, dövdükleri Metin Özcan'ı iş yerinde bulunan ve anahtarını zorla aldıkları Hakan Avşar'a ait otomobile bindirerek kaçırmak istedi. Bu sırada zorla bindirildiği otomobilden inmeyi başaran Özcan'a, kaçarken yoldan geçmekte olan bir başka otomobil çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Kalsın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.15 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİSoruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Yunus Emre Kalsın, İhsan Yaman, Deniz Canbeg, Fatih Mehmet Göktaş ve Nimet Bingöl'ü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesinde 'gasp', 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 15 ile 18 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.'BANA 55 BİN LİRA BORCU VARDI'Sanıklar, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, tarafların avukatları ile Metin Özcan'ın eşi ve annesi de katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Yunus Emre Kalsın, Metin Özcan'ın ölümü nedeniyle üzüntülü olduğunu söyleyip, ailesinden özür diledi. Arkadaşı olan Metin Özcan'ın, işleri kötüye gidince kendisinden ödünç olarak aldığı 55 bin lirayı ödemediğini öne süren Kalsın, "Olay akşamı yanımda bulunan arkadaşlarımla gezerken tesadüfen Metin Özcan'ın otomobilini yıkattığını öğrendim. 3 aydır ödemediği borcunu vermesi için kendisini uyarmayı düşünüyordum. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında dudağı patlayınca kendisini hastaneye götürmek için otomobile bindirdim. Yolda, bana borcunu iki gün içerisinde vereceğini belirtip, hastaneye gitmesi halinde hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartıldığı için yakalanacağını söyledi. Bunun üzerine arabayı durdurduk. Amacımız inip gitmekti. Metin bunu fırsat bilip araçtan inerek küfredip kaçmaya başladı. Ben de belli bir mesafe arkasından koştum, yetişemeyeceğimi anlayınca geriye döndüm. O sırada kaza geçirdi. Ben de yanına gidip sağlık ekiplerinden yardım istedim" dedi. Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında suçlamayı reddetti.Duruşmada söz alan Metin Özcan'ın eşi Birsen Özcan, sanıkların yalan söylediklerini belirterek, "Sanık Yunus Emre Kalsın'ın kocamdan alacağı yoktu. Metin bir eğlence merkezinde kavga çıkarmıştı. Yunus Emre bunu öğrenince 25 bin lira karşılığında arabulucu olacağını söyledi. Eşim, bu kişinin dolandırıcı olduğunu anladı. Bunun üzerine Yunus Emre, parayı almak için Metin'i ölümle tehdit etti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor
Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor

İhsan Yaman, Yunus Emre, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kocası dayaktan kaçarken kazada ölen Birsen: Sanıklar yalan söylüyor - Son Dakika


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