Kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının, intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

İlçeye bağlı Esenli Mahallesi'nde 21 Ocak tarihi akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre Aysel Y. (36) isimli kadın, evinde silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARUT İZİ ORTAYA ÇIKARDI

Durumunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, kadının kocası olan M.A.'yı (53) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar ile birlikte M.A.'dan örnekler alan polis ekipleri, topladığı delilleri kriminal inceleme için Samsun'a gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerde, solak olduğu belirlenen Aysel Y.'nin elinde barut izine rastlanmasının ardından kadının intihar ettiği anlaşıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İncelemenin tamamlanmasının ardından Aybastı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.A., Aybastı Adliyesi'ne sevk edildi. M.A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.