Son dakika haber! Kocasinan Belediyesi, 252 ton tekstil atığını ekonomiye kazandırdı - Son Dakika

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yılda 252 ton tekstil ürünü ekonomiye kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, 2018 yılında 182 noktaya yerleştirdiği atık kutuları ile toplanan 252 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Daha güzel yarınlara ulaşmak için geri dönüşüme önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduk. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz."