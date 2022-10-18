Son dakika haber | Kocasını öldüren kadına "haksız tahrik" indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocasını öldüren kadına "haksız tahrik" indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis

18.10.2022 15:39
Son dakika haber | Kocasını öldüren kadına "haksız tahrik" indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldüren tutuklu kadın, "kasten yaralama sonucu ölüm" suçunu "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldüren tutuklu kadın, "kasten yaralama sonucu ölüm" suçunu "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kocası O.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık İ.E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, çiftin tartışmasının ardından çıkan kavgada İ.E'nin kocası O.E. tarafından darbedildiğini ve eylemin adli tıp raporunun bulunduğunu belirtti.

Kadının darp sonucu öfkelendiğini ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağını kocasının vücuduna sapladığını anlatan savcı, olayda O.E'nin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Savcı, O.E'nin fiilleri nedeniyle İ.E'nin suçu "haksız tahrik" altında işlediğini ifade ederek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktul O.E'nin kardeşi A.E. ve babası F.E, müşteki sıfatıyla verdikleri ifadede, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.E. ise mütalaaya karşı savunmasında, "Ben onu hep affettim. Düzelir diye çok bekledim. Sürekli tedavi olmasını istiyordum fakat tedavi olmadı. Ben onu sevdiğim için sürekli affediyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, İ.E'ye verdiği "kasten yaralama sonucu ölüm" suçundan 13 yıl hapis cezasını, eylemin "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aya indirdi. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası TCK'nin 62. maddesine göre 2 yıl 8 ay 15 güne indirilen İ.E'nin tahliyesi de kararlaştırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, geçen yıl 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocasını öldüren kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis - Son Dakika

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