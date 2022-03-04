Kocasını öldüren Rümeysa'yı kurtaran savunma! Mahkeme beraat verdi - Son Dakika
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Kocasını öldüren Rümeysa'yı kurtaran savunma! Mahkeme beraat verdi

04.03.2022 19:25
Kocasını öldüren Rümeysa'yı kurtaran savunma! Mahkeme beraat verdi

Balıkesir'de şiddete, cinsel istismara ve ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocası Murat Aydın'ı geçen ağustos ayında pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın beraat etti. Aydın mahkemedeki karar duruşmasında "Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalışıyordum" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021 günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet ve cinsel taciz uyguladığını ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürdü.

Kocasını öldüren Rümeysa'yı kurtaran savunma! Mahkeme beraat verdi

MAHKEME "MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ

Tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın'a bugünkü karar duruşmasında son sözü soruldu. Aydın, ağlayarak, "Herkes bana cani diyor. Ama ben cani değilim. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım" dedi. Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi.

Kocasını öldüren Rümeysa'yı kurtaran savunma! Mahkeme beraat verdi

RÜMEYSA KADIN DERNEĞİNE MEKTUP İLE ULAŞMIŞ

Rümeysa Aydın davasının soruşturma aşamasından itibaren takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Aydın'ın 2 çocuğunun ise psikolojik destek almaya devam ettiğini söyledi. Rümeysa Aydın'ın mektup ile derneğe ulaştığını söyleyen Küçükafacan, "Aldığımız bir posta bizi çok duygulandırdı ve zaten müdahil olma kararı aldıktan sonra gelmiş olan bu mektupla birlikte hızlı hareket etmemiz gerektiğini de gördük. Rümeysa'nın sesini o mektupla aynı zamanda duymuş olduk. Rümeysa bizden destek istiyordu. Sadece bizden değil, bütün kadınlardan destek istiyordu" dedi.

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Murat Aydın, Balıkesir, Çocuk, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını öldüren Rümeysa'yı kurtaran savunma! Mahkeme beraat verdi - Son Dakika


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