Son dakika haber: Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlara suç duyurusu - Son Dakika
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Son dakika haber: Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlara suç duyurusu

15.04.2022 16:43
Son dakika haber: Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlara suç duyurusu

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüsü hakkında kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu.

BURDUR'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüsü hakkında kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu.

Bir çocuk annesi Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan'da av tüfeği ile öldürüldü. Seçer'in Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti.

'SUÇLULARIN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'Adliye önünde avukatı Süleyman Kesici ile gazetecilere açıklama yapan Kılıç, "Kardeşimizi kaybettik, çok üzgünüz. Bu acıyı tarif edemem. Biz bu acıyı yaşarken hastanede görevliler tarafından müdahale sırasında uygunsuz videolar paylaşılmış. Onun için suç duyurusunda bulunduk. Suçluların ceza almasını istiyoruz. İnsanlar bu kadar vicdansız olabiliyor. Onların da eşi, çocukları, evlatları var" dedi.Serhan Seçer'in kardeşine saldırdığı gün yaşananları anlatan Kılıç, şunları söyledi: "Daha önce bize karşı böyle bir eylemi olmamıştı. Bu olay bir anda gelişti. Olaydan sonra dükkanımıza gelerek bana da silah doğrulttu. Silahı tutukluk yaptı, patlamadı. Tüfeği tekrardan kırdı, düzeltti, doğrulttu, sıktı patlamadı. Allah korudu. O arada babam araya girmeye çalıştı. Ona da silahı doğrulttu daha sonra kendi babası geldi, o araya girdi. Babası araya girince ben kaçtım ve polisi aradım. Uzaklaştırma kararı vardı. Uyuşturucu tedavisi görmeyi kendisi istemiyordu."'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI' TALEBİAvukat Süleyman Kesici ise olay hakkında iddianame hazırlanması sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Kesici, "Olayla ilgili süreci takip ediyoruz. Bu süreçte TCK'nın 82'nci maddesi gereği 'eşe kasten öldürme suçu' oluştu. Bu noktada iddianamenin hazırlanmasının akabinde soruşturma aşamasında da davayı takip edeceğiz. Bu sürecin takipçisiyiz. Şu aşamada şüpheli sıfatında, sonraki süreçte sanık sıfatını alacak. En ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞANLARA YÖNELİK SUÇ DUYURUSUKardeşini kaybetme acısı yaşayan Kılıç'ın, sosyal medyada yayılan Nurcan Seçer'e ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla üzüntüsünün büyüdüğünü dile getiren Avukat Kesici, "Vücudunun üst kısmı çıplak haldeki uygunsuz görüntülerin sosyal medyada paylaşılması TCK'nın 130'uncu maddesi gereği suç teşkil ediyor. Bununla ilgili de sürecin takipçisiyiz. Bu görüntüleri paylaşanların hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Burdur Valiliği de olayla ilgili yazılı yaptığı yazılı açıklamada, "08.04.2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Atatürk Caddesi'nde kocası tarafından öldürülen N.S. isimli vatandaşımız ile ilgili olayın kamera görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla yayınlandığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli makamlarca adli soruşturma, valiliğimizce de idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesi yer aldı.


Son dakika haber: Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlara suç duyurusu
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Son dakika haberleri: Av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının uygunsuz görüntüleri internette paylaşıldı Son dakika haberleri: Av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının uygunsuz görüntüleri internette paylaşıldı

Burdur Devlet Hastanesi, Av Tüfeği, Burdur, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlara suç duyurusu - Son Dakika


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