Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesi temel atma töreni yapıldı.

Temel atma töreninin açış konuşmasını yapan AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, AKÜ Veteriner Fakültesinin 1997 yılında öğrenci almaya başladığını dile getirdi.

O günden bugüne kente, bölgeye ve ülkeye güçlü kadrosuyla hizmet verdiğini kaydeden Civelek, şunları kaydetti:

"Hayvan hastaneleri, veteriner hekimliği öğrencilerini mesleki hayata hazırlayan en temel uygulama alanlarıdır. Kaliteli veteriner hekimlik eğitimi için gerekli ve şarttır. Daha önce Veteriner Fakültesi bünyesinde klinik bazlı verilmiş olan eğitim öğretim faaliyetleri ve tanı tedavi hizmetleri halihazırda Hayvan Hastanesi çatısı altında, rektörlüğe bağlı bir birim olarak 2 bin 51 metrekarelik kapalı alanda devam etmektedir."

Bölge hayvancılığına önemli katkılar sağlanacak

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da AKÜ'nün evrensel düzeyde bilgi üretmeyi, mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen bir üniversite olduğunu ve bu anlamda veteriner eğitiminin en önemli çalışma alanlarından birisi olduğunu ifade etti.

Senato tarafından belirlenen 3 öncelikli alandan birisi olarak veteriner eğitimini tanımladıklarını belirten Karakaş, "Bu doğrultuda hem yatırımları hem de programları gerçekleştiriyoruz. Veteriner eğitiminde çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip olan AKÜ, Afyonkarahisar başta olmak üzere bölgesine hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında bilimsel desteğini arttırarak devam ettirmektedir. Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, temelini attığımız yeni Kocatepe Hayvan Hastanesi ile ilimiz ve bölge hayvancılığına ve hayvan sağlığına önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Mevcut Kocatepe Hayvan Hastanesinin sahip olduğu 2 bin 51 metrekare kapalı alanda kedi, köpek, kuş, süs hayvanları, at ve çiftlik hayvanları gibi hayvanların her türlü tanı ve tedavilerinin modern yöntemler ile yapıldığını aktaran Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yapılacak olan hastane ile birlikte 7 bin 400 metrekarelik bir alanda bu hizmetlerin daha modern bir ortamda, çağın gereklerine uygun bir şekilde verilecek. Temelini attığımız 7 bin 400 metrekarelik hizmet binamızda 8 ameliyathane, 5 yoğun bakım, 16 hospitalizasyon odası, 4 acil müdahale odası, 15 muayene odası, 6 doğumhane, 2 laboratuvar ile 2 de derslik bulunmaktadır. 19 milyon liralık bir yatırım."

Vali Gökmen Çiçek ise Afyonkarahisar'ın en büyük markasının Afyon Kocatepe Üniversitesi olduğunu belirtti.