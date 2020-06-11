Son dakika haber... Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti
Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan Seher Koçyiğit'in katil zanlısı cinayeti itiraf etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan Seher Koçyiğit'in katil zanlısı cinayeti itiraf etti.
Bandırma Aksakal Mahallesinde geçtiğimiz yıl yakalandığı rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Balıkesir Eski İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit'in annesi Seher Koçyiğit (82) geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş, talihsiz kadının cansız bedeni evinin bahçesinde bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma istihbarat ve suç araştırma timlerinin yaptığı soruşturma doğrultusunda olay ile ilgili olarak aynı mahallede ikamet eden şahısların bilgi ve görgüsüne başvuruldu. Maktülün uzak akrabalarından G.K.(54) isimli şahsın tutarsız ve şüpheli beyanları, olay sonrasında hal ve hareketlerinde şüphelenen ekipler şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yaptı. Arama sonucu evin bahçesinde kan lekeleri tespit edilirken, evin eklentisinde ise gizlenmiş vaziyette Seher Koçyiğit'e ait küpe ve yüzükler ile şüpheli G.K.'ya ait kıyafet ve kan lekesi bulunan terliklere el konuldu. Şüpheli G.K'nın gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Katil zanlısı G.K.'nın savcılık ve mahkeme tarafından ifadesinin alınmasını müteakip tutuklanarak Bandırma M Tipi Cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:30 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Koçyiğit'in katil zanlısı itiraf etti - Son Dakika
Son Dakika Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor