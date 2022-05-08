Son dakika haber: Köln'de "2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü" adıyla Rusya yanlısı konvoy düzenlendi - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Rusya yanlısı konvoya, aralarında motosikletlilerin de bulunduğu yaklaşık 1000 araç katıldı.

"2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü" adı altında düzenlenen konvoyla savaşın sona ermesi ve Nazi Almanyası'nın savaşı kaybetmesi kutlandı.

Ukrayna'yı işgalin sembolü haline gelen "Z" ve "V" harflerinin kullanılmasının yasak olduğu konvoyda, Rusya, SSCB ve Alman bayrakları dalgalandı.

Yaklaşık 15 motosikletli ve 1000 aracın katıldığı konvoyun geçişi esnasında Alman polisi geniş güvenlik tedbiri alırken, konvoyu durduran polis yaklaşık yarım saat bekletti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle konvoy bazı kesimlerce zaman zaman ıslık ve sloganlarla protesto edildi.

Bu arada, Köln'de bugün akşamüstü Ukrayna yanlısı ayrı bir grup tarafından düzenlenecek gösteriyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi protesto edilecek.