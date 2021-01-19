Son dakika haber: KOLOMBİYA - Bogota'daki El Tunal Hastanesi, Kovid-19 hastaları için koruyucu başlıklar temin etti - Son Dakika

Son dakika haber: KOLOMBİYA - Bogota'daki El Tunal Hastanesi, Kovid-19 hastaları için koruyucu başlıklar temin etti
19.01.2021 00:26
Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son zamanlarda hızla artan ve 1 milyon 908 bin 413'e ulaşan vaka sayısıyla Kolombiya'da, başkent Bogota'daki El Tunal Hastanesi, Kovid-19 hastaları için astronot başlıklarına benzer yenilikçi başlıklar temin etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son zamanlarda hızla artan ve 1 milyon 908 bin 413'e ulaşan vaka sayısıyla Kolombiya'da, başkent Bogota'daki El Tunal Hastanesi, Kovid-19 hastaları için astronot başlıklarına benzer yenilikçi başlıklar temin etti. Entübasyonu önleyen başlıklar sayesinde hastaların tedavi sürecinde bilinçleri açık olacak ve aileleri ile temas halinde kalabilecekler. Hastanede, mekanik solunum cihazlarının kullanımını azaltan 12 yeni koruyucu başlık bulunuyor. Yetkililer, başlıkların solunum cihazlarının kullanımını azalttığını, hastaların, hasta yakınlarının ve görevli personelin sağlık güvenliğine büyük fayda sağladığını belirtti.
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